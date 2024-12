Stand: 23.12.2024 09:30 Uhr Polzin warrt HSV-Trainer

Bet nu is he blots Interimstrainer ween. Nu warrt Merlin Polzin offiziell Trainer vun'n HSV. Sportvörstand Stefan Kuntz see, he weer övertüügt vun Polzins Arbeit. De veerundörtig Johr ole folgt dormit ok offiziell op Steffen Baumgart.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch