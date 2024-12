Stand: 21.12.2024 09:30 Uhr Unfall bi de U3

Fuerwehrinsatz an’n U-Bahnhoff Feldstraat: Dor is an’n Avend en Mann twüschen en Toog, de inföhrt weer, un den Bahnstieg inklemmt worrn. De Hölperslüüd hebbt den Mann ruthaalt. He is swoor verletzt in’t Krankenhuus kamen. Wo dat alls passert is, dat is noch unklor. De Linie U3 weer för den Insatz in beide Richten sparrt.

