Stand: 18.12.2024 09:30 Uhr Sieg för Hamborg Towers

De Hamborger Bunnsliga-Basketballers, de Towers, hebbt dat drütte Mal in düsse EuroCup-Saison wunnen. Gegen den Tweten in de Tabell Hapoel Jerusalem harrn se unvermodens mit 82 to 80 de Nees vörn. Vunwegen den Konflikt in’n Negen Oosten gell de Partie as Hoochrisikospeel. Man dat is freedlich aflopen.

