Stand: 16.12.2024 09:30 Uhr Vertroensfraag

Vunmeddag sall de Weg för Neewahlen in’n Februar free maakt warrn. Kanzler Olaf Scholz warrt in’n Bunnsdag de Vertroensfraag stellen. He sülvst hett düütlich maakt, dat he Neewahlen will. In’n November weer de Ampel-Koalitschoon ut SPD, Gröne un FDP op Schiet lopen. Un SPD un Gröne alleen hebbt keen egen Mehrheit.

