Stand: 12.12.2024 09:30 Uhr Veel Regen in Hamborg

Soveel regent hett dat in Hamborg siet över Hunnert Johr nich mehr. Dat is de Bilanz vun’t Johr vun Hamborg Water. Se hebbt vun November 2023 bet Oktober 2024 meten. In Hamborg sünd dorna 1.050 Liter op‘n Quadraatmeter daalkamen. För dat Grundwater weer dat en godet Johr, wiel veel Water dörchsickert is.

