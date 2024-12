Stand: 09.12.2024 09:30 Uhr Syrers fiert in Hamborg

Se hefft Flaggen swunken, juchheit un danzt: In Hamborg fiern bummelig dreidusend Syrers, dat de Machthebber Baschar al-Assad nu weg is. Se weren an'n Hachmannplatz bi'n Hauptbahnhoff tosamenkamen. De Polizei sä, dat allens freedlich ween is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch