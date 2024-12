Stand: 09.12.2024 09:30 Uhr Merz in de Ukraine

CDU-Baas Friedrich Merz is unvermodens na de Ukraine reist. An'n Morgen keem he per Tog in Kiew an. Merz will mit'n ukrainschen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj snacken un sik en Bild vun de Laag maken. Dat is dat twete Mal, dat Merz na'n Beginn vun'n russischen Angreep na de Ukraine reist is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch