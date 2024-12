Stand: 09.12.2024 09:30 Uhr Reform vun de Schoolprövens

De Schoolbehöörd in Hamborg plaant, wat an'n eersten un mittlern Schoolafsluss anners to maken. Dat geiht to'n Bispeel dorüm, dat an't End vun de teihnte Klass nich blots de Plichtfachen Düütsch, Mathe un Engelsch test warrt – man ok en Wahlfach. Opletzt harrn se de Prövens för twintig Johr nee utarbeidt.

