Stand: 03.12.2024 09:30 Uhr Ne’e Hölp för de Ukrain

De Ukrain kriggt nochmal wedder Stütt ut’e USA un dat in Millionenhöög. Denn Butenminister Antony Blinken hett nu en Paket in’n Weert vun 685 Millionen Euro ankünnigt. Bi sien Besöök güstern in Kiew harr ok Bunnskanzler Olaf Scholz de Ukrain nochmal wedder ne’e Wapen bavento verspraken hatt.

