Stand: 30.11.2024 09:30 Uhr Heimsieg för FC St. Pauli

De FC St. Pauli hett gegen den Noordrivalen Holsteen Kiel den eersten Heimsieg schafft – mit 3 to 1. De Verdediger Manolis Saliakas hett in de 25. Minuut dat eerste Dor schoten. Dat Team vun Trainer Alexander Blessin is in de Bunnsliga-Tabell dormit eerstmal op Platz 15 hoochkladdert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch