NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Mit den dullen Wind warrt wi vundaag noch ne Tiet lang mit to kriegen hebben. Deels sünd dor ok ornliche Böen mit bi. Un de velen Wulken bringt ok veel wat an Regen mit sik. Later lett de Wind un de Regen denn aver ’n beten wat na, so dat dat denn an’n Namiddag ok mal ne Tiet lang dröög blieven deit. Un dat Ganze denn bi Temperaturen vun nich mehr as söven Graad. Morgen schall dat denn meisttiets dröög blieven. Un dor hebbt wi denn ok ne lütte Schangs, dat wi ok mal de Sünn ’n beten wat to sehn kriegen doot bi Temperaturen vun bet to fief Graad.

