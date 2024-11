Stand: 23.11.2024 09:30 Uhr Nich veel Arbeit för den Winterdeenst

Twoors weern de Hamborger Straten hüüt fröh witt, aver nich glatt. De Stadtreinigung hett to NDR 90,3 seggt, dat de Fohrbahnen vun den Insatz güstern noch goot afstreut sünd. Un so is de Winterdeenst in de Nacht ok blots mit bummelig 50 Fohrtüüg ünnerwegens ween - güstern weern dat noch 360.

