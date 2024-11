Stand: 23.11.2024 09:30 Uhr Football vun'n Fredag

Bayern München is in de Football-Bunnsliga Augsburg mit dree to null över ween. De Rekordmeester blifft in de Tabell op den eersten Platz. De FC St. Pauli speelt morgen in Mönchengladbach. Un in de Twete Liga mutt de HSV vunavend to Huus gegen Schalke ran.

