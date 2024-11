Stand: 23.11.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Schuern klingt af, un denn kriegt wi ok noch beten Sünnschien – bi bet to 4 Graad. Nu (Klock negen) sünd dat an de Bill 2 Graad över null. In de Nacht denn Regen, un an’n Sünndagvörmiddag jüst so. Later lockert dat op, un dat Thermometer geiht hooch bet op 13 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch