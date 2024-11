Stand: 19.11.2024 09:30 Uhr Hamborgs Handballers speelt liekop

In de Handball-Bunnsliga hett de HSV Hamborg an’n Avend gegen de Vöss ut Berlin mit 29 to 29 liekop speelt. Eerst legen de Hamborgers noch trüch, denn hebbt se ophaalt un legen in’e Twüschentiet gegen den Top-Club ut Berlin goors ok vöörn. In’e Tabell staht de Hamborgs nu wiederhen op Rang twölf.

