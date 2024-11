Stand: 16.11.2024 09:30 Uhr Unfallfohrer op de Flucht

In Rissen hett de Polizei Hamborg an'n Morgen unnütt mit en Drohn un Hunnen na en Autofohrer söcht. He weer in'n Klövensteen mit en Meedwagen gegen en Boom prallt un achterna in'n Graven lannt un flücht. De Unfallfohrer leet den tweien Wagen dor un flücht. De Polizei geiht dorvun ut, dat de Fohrer versehrt is.

