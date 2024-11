Stand: 14.11.2024 09:30 Uhr Zverev winnt

Dat is en Etapp na't Halffinal ween: Tennisprofi Alexander Zverev ut Hamborg hett sik bi de ATP Finals gegen Casper Ruud ut Norwegen dörsett. Morgen geiht dat denn wieder gegen Carlos Alcaraz ut Spanien. Woans dat Match güstern leep, steiht ok in de NDR Hamborg App.

