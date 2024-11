Stand: 13.11.2024 09:30 Uhr Rutfödderns för de Wahlen in Hamborg

För de Lüüd in Hamborg is nu kloor: An twee Sündaag achterenanner warrt wählt. Eerst de Bunnsdagswahl an’n 23. Februormaand un een Week later, an’n 2. Martmaand denn de Börgerschopswahl. Dat heet konkret: Tweemal Wahllisten un Stimmzedels drucken laten. Un denn warrt je Wahl 15.000 Hölpslüüd bruukt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch