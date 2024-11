Stand: 11.11.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag warrt dat veel wat regen. Twüschendör gifft dat denn aver ok mal de een oder anner dröge Tiet. Dat Ganze denn bi Temperaturen vun bet to negen Graad. Opstunns sünd dat söven Graad in Tonndörp. Un ok morgen: Wenig Sünn, ’n beten wat an Spütterregen, hier un dor ok mal dat een oder anner Regenschuer bi Temperaturen ok dor vun nich mehr as negen Graad.

