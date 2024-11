Stand: 09.11.2024 09:30 Uhr Erinnern an Muerfall

In Düütschland erinnert se vundaag an den Fall vun de Muer vör 35 Johr. Dor gifft dat masse Veranstaltens to. De zentrale Fier is an'n Vörmeddag an de Gedenksteed Berliner Muer plaant. To de Fier warrt ok Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier un vörmalige DDR-Börgerrechtlers hen kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch