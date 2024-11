Stand: 09.11.2024 09:30 Uhr Afschuven ut't Fruunshuus

En Mudder is mit ehr beiden lütten Kinner ut en Hamborger Fruunshuus na Öösterriek hen afschoven worrn. In de Behöörd för Butenlanners hebbt se de törksche Fruu mit ehr Kinner in Arrest nahmen un ehr dorto bröcht, de Adress vun dat Fruunshuus pries to geven. De Fruunshüüs nöömt dat en historschen Tabubruch.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch