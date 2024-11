Stand: 05.11.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

So as de Dag anfungen hett, so geiht he ok wieder: neemich mit veel Wulken. Man meisttiets blifft dat vundaag dröög bi Temperaturen vun üm un bi teihn Graad. Un kiekt wi noch gau op de tokamen Daag. Dor süht dat meisttiets nich veel anners ut as vundaag.

