Stand: 02.11.2024 09:30 Uhr Football-Bunnsliga

Wi harrn den Sieg verdeent - dat seggt Xabi Alonso, de Trainer vun Bayer Leverkusen. Man sien Mannschop hett nich wunnen. In de Football-Bunnsliga hebbt se 0 to 0 gegen Stuttgart speelt. Vundaag will de FC St. Pauli Punkten sammeln un twoors in Hoffenheim.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch