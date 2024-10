Stand: 30.10.2024 09:30 Uhr Football un Basketball

De FC Sankt Pauli is rut ut'n DFB-Pokal. An'n Avend hett dat Team in Leipzig mit veer to twee verloren. Ok in'n Basketball is speelt woorn. In'n EuroCup hefft de Hamborg Towers na lang Tiet mal wedder wunnen. In Willemsborg kunnen se sik gegen Ankara dörsetten: mit negenunachtig to sövenunsöventig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch