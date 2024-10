Stand: 28.10.2024 09:30 Uhr Weniger Asylbewarvers mööt utreisen

In Hamborg gifft dat weniger Asylbewarvers, de aflehnt warrt un utreisen mööt. De Tall is in’t eerste Halfjohr üm teihn Perzent op meist 8.800 Minschen dalgahn. Dat kann een ut en lütte Anfraag vun de SPD rutlesen. En half Johr vörher weren dat noch mehr as dusend.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch