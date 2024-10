Stand: 28.10.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

An’n Vörmiddag kriegt wi de Sünn noch to sehn, man denn treckt Wulken op, de ok ornlich Regen mitbringt. De Temperaturen klattert op 13 bet 14 Graad. Opstünns sünd dat 10 Graad op de Veddel. Morgen is dat wulkendüüster un dat gifft jümmers wedder wat Natts vun baven. Dat Ganze bi 14 bet 15 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch