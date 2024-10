Stand: 16.10.2024 09:30 Uhr Daalslag för Hamborg Towers

Dat is de veerte Daalslag in’t veerte Gruppenspeel vun de EuroCups: De Basketballer vun de Hamborg Towers hebbt mit 67 to 103 vun den rumäänschen Meister Cluj ornlich een op de Mütz kregen. In dat Speel hebbt bi de Hamborgers man ok veer wichtige Profis fehlt.

