Stand: 15.10.2024 09:30 Uhr Gasschaden in Altno

Bewohners vun en Mehrfamilienhuus an'n Paulsenplatz in Altno müssen güstern Avend rut ut jümehr Wohnungen. Bi Boarbeiden weer en Gasrohr to Schaden kamen – un so hett de Füerwehr denn de Lüüd ut all ülven Wohnungen na buten beden. Technikers kunnen dat Rohr al gau wedder dichtmaken. Keeneen keem to Schaden.

