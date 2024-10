Stand: 15.10.2024 09:30 Uhr DFB-Team in Europa-League wieder

De düütsche Football-Natschonalmannschop is in de K.O.-Runn vun de Nations League kamen. Dat Team vun Bunnstrainer Julian Nagelsmann kunn sik in München gegen de Nedderlanden mit een to null dörsetten. Dat Tor hett Jamie Leweling in Minut dreiunsüsstig schoten.

