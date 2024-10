Stand: 08.10.2024 09:30 Uhr Nedderlaag för HSV Hamborg

De Handballers vun'n HSV Hamborg hebbt to'n tweten Maal in düsse Saison verspeelt. In Mannheim bi de Rhein-Neckar Löwen harrn se güstern mit 27 to 30 dat Nasehn. Wat dat Tore maken för de Hamborgers angeiht, dor weern Leif Tissier, Niklas Weller un Caspar Mortensen de Besten un hebbt je söss Maal drapen.

