Stand: 07.10.2024 09:30 Uhr Füer in’t Gymnasium Dörpsweg

De Füerwehr Hamborg muss güstern Avend na't Gymnasium Dörpsweg utrücken. Dor hett dat in de Bibliothek in'n tweten Stock brennt. Dat Füer in de School in Eidelsteedt kunnen se gau utmaken. Versehrt worrn is nüms.

