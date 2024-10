Stand: 04.10.2024 09:30 Uhr Mehr Inbörgernsandrääg

Siet Enn vun'n Juni gellt dat ne'e Recht to't Inbörgern. Wat en Spreker vun't Amt för Migratschoon in Hamborg seggt, kriegt se siet de Tiet düütlich mehr Andrääg för de düüsche Staatsbörgerschop. Dorna sünd 6.000 Andrääg stellt worrn. Dat sünd dubbelt so veel as in't Johr tovör.

