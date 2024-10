Stand: 04.10.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wiest sik de Oktober vun sien güllen Siet. Sünnschien den helen Dag lang bi bet to 16 Graad.

Morgen fangt de Dag denn eerstmal mit Nevelsupp an, later kriggt de Sünn denn noch Sellschop vun poor Wulken un dat denn wedder bi bet to 16 Graad.

