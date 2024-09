Stand: 30.09.2024 09:30 Uhr Towers hebbt dat Nasehn

Bannig knapp is dat in de Basketball-Bunnsliga verlopen för de Hamburg Towers, man an't Enn harrn se doch dat Nasehn. Bi Bayern München hebbt se verspeelt, mit 80 to 81.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch