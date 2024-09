Stand: 25.09.2024 09:30 Uhr Flucht in'n Libanon

In'n Libanon sünd Teihndusende Minschen op de Flucht vör Angrepen ut Israel. De Angrepen op de Hisbollah-Miliz güngen in de Nacht wieder. Vun de Libanesen heet dat, dat dorbi wedder en hogen Kommandeur vun de Hisbollah ümkamen is. In de Krankenhüüs liggt man ok veele Kinner.

