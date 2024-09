Stand: 24.09.2024 09:30 Uhr Angreep op’n Libanon

Meist 500 sünd to Dode un 1.600 to Schaden kamen: Wat de Libanesen seggt, is dat de Bilanz vun den dullsten Angreep vun Israel gegen de Hisbollah-Miliz siet 20 Johr. Israel hett in de Twüschentiet wiedere Angreep flogen – un de Miliz hett Raketen op Israel schoten.

