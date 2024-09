Stand: 23.09.2024 09:30 Uhr Towers mit Nees vörn gegen Alba

En droomhaftigen Start geev dat in de Basketball-Bunnsliga för de Hamburg Towers. To'n Optakt weern se den mehrfachen Düütschen Meester Alba Berlin düütlich över - mit 97 to 80. In de utverköffte Hall in Willemsborg hebbt 3.400 Fans den Sieg fiert.

23.09.2024

