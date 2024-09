Stand: 21.09.2024 09:30 Uhr Handball: HSV winnt

De HSV Hamborg hett in de Handball-Bunnsliga dat eerst Mal in Saison wunnen. Bi'n Opstieger 1. VfL Potsdam kunnen sik de Hamborgers mit eenundörtig to dörtig dörsetten. Al vör't Speel geev dat för'n HSV Hamborg en gode Naricht: To't eerst Mal stünn Torwart Robin Haug in'n Kader – he weer verletzt.

