Stand: 18.09.2024 09:30 Uhr Reeperbahnfestival geiht los

Musikfans freit sik al: Denn hüüt Avend geiht dat in in Hamborg mit dat Reeperbahnfestival los. In de tokamen veer Daag treedt dor denn bummelig veerhunnertföfftig ünnerscheedlich Muskanten in’e Clubs op St. Pauli op. Offizjell losgahn deit dat hüüt Avend Klock söss in dat Operettenhuus an’n Speelbudenplatz.

