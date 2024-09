Stand: 18.09.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag vundaag geiht meist jüst so los as güstern. Na un na kummt de Sünn ümmer ’n beten wat mehr rut un denn warrt de Dag schöön un warm. An’n Enn warrt wi denn so bi üm un bi acht bet teihn Stünnen Sünn op unsen Zeddel för vundaag stahn hebben. Dat blifft dröög bi bet to veeruntwintig Graad. Opstunns sünd dat föffteihn Graad in Eimsbüddel. Un morgen maakt wi dat Ganze denn noch mal so as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch