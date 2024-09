Stand: 12.09.2024 09:30 Uhr Petitschoon för’t Beddeln

In Hamborg is dat Beddeln in Bussen, Bahnen un op Bahnstiegen verbaden. Wokeen dor liekers bi faatkregen warrt, du mutt 40 Euro betahlen. Nu gifft dat en Petitschoon, de vun de Hoochbahn verlangt, vun düsse Straaf aftolaten. All in all hebbt se bet Enn Juni goot 1.140 Beddellüüd faatkregen.

