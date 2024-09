Stand: 07.09.2024 09:30 Uhr Dag vun't open Denkmaal

Vundaag un morgen laadt in Hamborg 160 Denkmalen to'n Dag vun de open Döör in. Dat Motto düt Johr heet: "Denkmalen sünd Tiettügen vun de Geschicht". Ünner annern wiest se dat Chilehuus, en Rookkaat in Neegraven-Fischbek oder de Bardörper Möhl. Sogor de S-Bahn is mit histor'sche Wagens ünnerwegens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2024 | 09:30 Uhr

