Stand: 07.09.2024 09:30 Uhr

Mit en Unentscheden is de Handball Spoortvereen Hamborg in de ne'e Saison gahn. Gegen den Bunnsligisten Frisch op Göppingen stunn dat an't Enn 25 to 25. En half Minuut vör 't Enn legen de Hamborgers noch een Toor vörn. As nächsten Gegner kümmt Mester SC Magdeborg na Hamborg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch