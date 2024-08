Stand: 31.08.2024 09:30 Uhr Football-Bunnsliga

Eerst Opstieger, nu Slusslicht. De FC St. Pauli harr ok bi sien twetet Speel in de Football-Bunnsliga dat Nasehn. Un dat bi Union Berlin mit en 0 to 1. Vunmeddag speelt Preussen Münster in de twete Liga bi'n HSV.

