NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 28.08.2024 09:30 Uhr

Dor gifft dat hüüt nich veel Neets to vertellen, denn dat Wedder geiht ok vundaag noch goot wieder. Dat gifft veel Sünn bi Temperaturen vun bet to dörtig Graad. Opstunns sünd dat in Marmsdörp föffteihn Graad. De Wulken hebbt vundaag veleroorts wulkenfree un sünd eerst morgen wedder dor un bringt dor denn avends villicht ok Regen un Gewidder mit. Un de Temperaturen liegt ok morgen wedder bi üm un bi dörtig Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.08.2024 | 09:30 Uhr

