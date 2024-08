Stand: 27.08.2024 09:30 Uhr Zverev bi de US-Open

Alexander Zverev steiht bi de US-Open in de twete Runn. Gegen sien Landsmann Maximilian Marterer hett de Hamborger Tennisprofi knapp dree Stünnen un veer Sätz bruukt, bet he wunnen hett. Wokeen de neegste Gegner vun Zverev is, dat steiht noch nich fast.

