Stand: 26.08.2024 09:30 Uhr Gaza-Krieg

So as dat utsüht is n’n Gaza-Krieg keen Wapenroh in Sicht. De Gespreken doröver in Kairo, de hebbt se wedder afbroken. De wichtigste Punkt, över den se sik strieden doot is, dat Israel mit Truppen in’n Gaza-Striepen präsent blieven will - ok wenn de Kämp to Enn sünd.

