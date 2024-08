Stand: 26.08.2024 09:30 Uhr Football

Dat weer dat eerste Speel in de Bunnsliga för den FC St. Pauli siet 13 Johr – un dat hett de Mannschop verloren. An’t Enn stünn dat gegen Heidenheim an’t Millerntor 0 to 2 – un dorbi harr St. Pauli vele Schanzen. An Freedag speelt se dann bi Union Berlin.

NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.08.2024 | 09:30 Uhr

