Stand: 26.08.2024 09:30 Uhr Ohnsorg-Saison geiht los

Dat Ohnsorg-Theater is güstern in de ne’e Saison startet. Bi de Premieer vun den Komödien-Klassiker „Barfoot in’n Park“ vun Neil Simon geev dat ornlich Applaus. Dat Stück speelt in de 60er Johren in Hamborg un vertellt de Geschicht vun en frisch verheiraadt Paar mit eerste Problemen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch