Stand: 24.08.2024 09:30 Uhr Football

Un wedder hett de Düütsche Meister wunnen: In de Football-Bunnsliga hett sik Leverkusen mit 3 to 2 in Gladbach dörchsett. St. Pauli kriggt morgen Heidenheim to Besöök. In de Liga 2 mutt de HSV en Nedderlaag wegsteken. De Hamborger hebbt 0 to 1 in Hannover verloren. Karlsruhe hett Elversberg 3 to 2 slagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch